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Blogger’da Sayfa Kaydırma Çubuğu (Scrollbar) Değiştirmek

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 22:18 - Tarih: 20 Eylül 2017 - Yorum: 0
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Bloggerda Sayfa Kaydırma Çubuğu (Scrollbar) DeğiştirmekBlogger oldukça geliştirilebilir bir yapıya sahip. Açık kaynak olmasa bile, birçok programlama dilini kullanarak geliştirmek mümkün. Örneğin, Blogger’da sayfa kaydırma çubuğunu yani scrollbar‘ı değiştirmeyi hiç düşündünüz mü? Bunu sadece CSS kullanarak yapabilmek mümkündür. Böylelikle tasarımınıza uygun bir scrollbar elde edebilmektesiniz. Aşağıdaki kodları ise temanızın CSS bölümüne eklemeniz bu yönde yeterli olacaktır. Faydalı olması dileği ile…

AYRICA: Blogger’da Arka Plan Resmi Ekleme Nasıl Yapılır?

::-webkit-scrollbar {
width:10px;
height:10px;
}
::-webkit-scrollbar-track {
background:#FFF;
}
::-webkit-scrollbar-thumb {
background:#374760;
}
::-webkit-scrollbar-thumb:hover {
}
::-webkit-scrollbar-thumb:active {
background:#374760;
}

Örnek Görünüm

Bloggerda Sayfa Kaydırma Çubuğu (Scrollbar) Değiştirmek

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