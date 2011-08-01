Blogger hızlandırma ile ilgili bugüne kadar birçok yöntem paylaşmıştık siz değerli ziyaretçilerimiz ile... Bildiğiniz gibi, Blogger'da sayfa boyutu azaltmak, hız açısından kesinlikle artı puandır. Bunun için ise çeşitli yöntemler olabilir. Biz ise Teknobeyin olarak Blogger tecrübelerimiz doğrultusunda her zaman pek bilinmeyen ve özel ipuçları paylaşıyoruz sizlerle. Şimdi de, Blogger'da sayfa boyutunu azaltmak için çok özel bir yöntemi dile getiriyor olacağız. Açıklayarak ilerleyelim.

AYRICA: Blogger için Özel ve Pek Bilinmeyen Hızlandırma Yöntemi

Blogger'da kullanılan son yazılar, benzer yazılar, kategori yazıları v.b. feed üzerinden çekiliyor. Bu feed yapısı ise en az 25 adet yazı çekmektedir. Yani siz ne kadar az yazı talep etseniz de, arka plânda 25 adet yazıya ait bilgi çekilmekte. İşte bu durum da, sayfa boyutunu artırarak, hız bazında olumsuz etkilenmenize yol açmaktadır. Peki, bu durumda ne yapmalıyız?

AYRICA: Blogger için Benzeri Olmayan & Gelişmiş Devamını Oku Eklentisi

Örneğin, son yazılar şeklinde bir eklenti kullanıyorsanız, ilgili parametre içerisine "?max-results=7" şeklinde bir ekleme yapmalısınız. Yani bu şekilde, sadece 7 adet yazı çekileceği için, feed dosyası da küçülecek ve sayfa boyutu azalarak, hız bazında kesinlikle faydalı bir durum oluşacaktır. Dilerseniz, örnek olması açısından bir parametre paylaşıyor olacağız.

Blogger'da Sayfa Boyutunu Azaltmak için Harika Yöntem

http://www.siteadi.uzantisi/feeds/posts/default?max-results=7&orderby=published&alt=json-in-script&callback=sonyazilareklentisi

Not: Bu yöntemi, Blogger'daki sitenizde kullandığınız tüm spesifik eklentiler için (son yazılar, kategori yazıları v.b.) kullanabilirsiniz. Yeni sayfa boyutunuzu ise PageSpeed, Pingdom veya GTmetrix ile kontrol edebilirsiniz.