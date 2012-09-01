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Blogger’da Sadece Yöneticinin Görebileceği Alanlar Oluşturalım

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:32 - Tarih: 26 Mayıs 2017 - Yorum: 0
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Bloggerda Sadece Yöneticinin Görebileceği Alanlar OluşturalımBlogger ile ilgili ipuçları aktarmaya devam ediyoruz. Şimdi aktarıyor olacağım ipucu, birçok konu çerçevesinde kullanılabilir. Konumuza dönecek olursak, Blogger’da yalnızca yöneticilerin görebileceği alanlar (bölümler, gadget’lar) oluşturmak mümkün. Bunun için ise yapılması zor şeyler bulunmuyor. Aşağıdaki iki kod arasına dilediğinizi ekleyebilirsiniz. Bu kadar kolay. Kaynak kodlarında görülecek olsa da, ana sayfada ziyaretçileriniz tarafından görüntülenemeyecektir.

AYRICA: Blogger için Admin Kontrol Paneli Eklentisi

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İlgili kodlar buraya gelecektir.
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