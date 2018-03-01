Blogger’da Responsive Tema Nasıl Yapılır?

Geçtiğimiz günlerde sizler için Blogger‘a uygun birçok Responsive eklenti paylaşımında bulunmuştum. Bu eklentilerin Responsive olmasının yanı sıra, en önemli nokta ise temanızın Responsive olmasıdır. Şuna inanın, Responsive bir tema oluşturmak (sıfırdan) zahmetli bir iş. Bu yüzden ücretsiz temalara göz atabilirsiniz. Ancak bilginiz var ise, aşağıdaki temel mantık çerçevesinde mevcut temanızı Responsive yapmaya başlayabilirsiniz. Umarım faydalı olacaktır bu ipucu.

@media screen and (max-width:1024px) {

Kodlar buraya gelecektir.

}

Not: Ekran çözünürlüğüne göre yukarıdaki kodu artırmayı unutmayınız.