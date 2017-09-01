Blogger ile ilgili derslerimize ara vermeden devam ediyoruz. Bu dersimizde işleyeceğimiz konumuz, yuvarlak kenarlar. CSS’de “border radius” olarak da bilinen yuvarlak (yumuşak / oval) kenarlar oldukça güzel bir görüntü ortaya çıkarıyor. Blogger’da da dilerseniz resimlerin çevresini yuvarlak yapabilirsiniz. Bunun için ise aşağıdaki kodu, görsel kodunuzun içerisine eklemeniz yeterli olacaktır. Arzu ederseniz mevcut yuvarlık oranını pikselleri değiştirerek daha da artırabilirsiniz.

AYRICA: Blogger için Responsive Sosyal Medya Butonları Yapımı

Blogger’da Resimleri Yuvarlama Nasıl Yapılır?