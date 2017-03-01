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Blogger’da Rastgele Yazı Butonu Yapalım

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 20:41 - Tarih: 23 Mart 2017 - Yorum: 0
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Bloggerda Rastgele Yazı Butonu YapalımWordPress‘te birçok işlevsel eklenti mevcut. Ancak emin olabilirsiniz ki, Blogger‘da da manuel olarak eklentiler hazırlamak veya hazır olan eklentileri düzenlemek mümkün. Örneğin, rastgele yazı butonu kullanmak Blogger için de mümkün. Aşağıda yer alan kodları HTML/JavaScript Ekle adlı gadget’a ekleyebilirsiniz. Dilerseniz CSS bazında düzenleme de yapabilirsiniz. Ayrıca, kırmızı alandaki yazıyı kendinize göre de değiştirebilirsiniz. Karar size ait.

AYRICA: Blogger’da Öne Çıkan Yayınların Görünümünü Değiştirelim

Blogger için Rastgele Yazılar Butonu

<style>
#mbb-random {
width:240px;
padding:10px;
background-color:#e6f2ff;
border-top: solid 1px #80bfff;
}
#mbb-random a {
font-weight:bold;
background-color:#e6f2ff;
padding:10px;
font-size:13px;
color:#222;
text-decoration:none;
}
</style>
<center><div id="mbb-random"></div></center>
<script type="text/javascript">
function showLucky(root){ var feed = root.feed; var entries = feed.entry || []; var entry = feed.entry[0]; for (var j = 0; j < entry.link.length; ++j){if (entry.link[j].rel == 'alternate'){window.location = entry.link[j].href;}}} function fetchLuck(luck){ script = document.createElement('script'); script.src = '/feeds/posts/summary?start-index='+luck+'&max-results=1&alt=json-in-script&callback=showLucky'; script.type = 'text/javascript'; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script); } function feelingLucky(root){ var feed = root.feed; var total = parseInt(feed.openSearch$totalResults.$t,10); var luckyNumber = Math.floor(Math.random()*total);luckyNumber++; a = document.createElement('a'); a.href = '#random'; a.rel = luckyNumber; a.onclick = function(){fetchLuck(this.rel);}; a.innerHTML = 'Sizin için tavsiye içeriğimiz...'; document.getElementById('mbb-random').appendChild(a); } </script><script src="/feeds/posts/summary?max-results=0&alt=json-in-script&callback=feelingLucky">
</script>

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