WordPress‘te birçok işlevsel eklenti mevcut. Ancak emin olabilirsiniz ki, Blogger‘da da manuel olarak eklentiler hazırlamak veya hazır olan eklentileri düzenlemek mümkün. Örneğin, rastgele yazı butonu kullanmak Blogger için de mümkün. Aşağıda yer alan kodları HTML/JavaScript Ekle adlı gadget’a ekleyebilirsiniz. Dilerseniz CSS bazında düzenleme de yapabilirsiniz. Ayrıca, kırmızı alandaki yazıyı kendinize göre de değiştirebilirsiniz. Karar size ait.

AYRICA: Blogger’da Öne Çıkan Yayınların Görünümünü Değiştirelim

Blogger için Rastgele Yazılar Butonu