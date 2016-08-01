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Blogger’da Profil Resmi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:51 - Tarih: 22 Nisan 2017 - Yorum: 0
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Bloggerda Profil Resmi Değiştirme Nasıl Yapılır?Bir önceki içeriklerimizde Blogger‘daki etiketleri gizlemek ve üst menüyü ortalamak gibi konuları işlemiştik. Şimdi ise Blogger’daki profil resmi değiştirme konusu için ilgili adımları inceliyor olacağız. Bildiğiniz gibi yorumlarda profil resmimiz görüntülenmektedir. Bu yüzden Blogger’daki hesabınız için özel bir profil resmi belirlemeniz mümkün olup, aşağıdaki adımları izlemeniz ise bu yönde yeterli olacaktır. Dilerseniz ilgili adımlara göz atıyor olacağız.

AYRICA: Blogger’da “Kaydol: Kayıtlar (Atom)” Yazısını Gizleyelim

Blogger’daki Profil Resmini Değiştirmek

  • Buraya tıklayarak oturum açın.
  • Profil Fotoğrafı bölümünden profil fotoğrafınızı yükleyin.

Bloggerda Profil Resmi Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • Profili Kaydet butonuna tıklayarak işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Bloggerda Profil Resmi Değiştirme Nasıl Yapılır?

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