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Blogger’da “plusone.js” Dosyasını Kaldırma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 20:01 - Tarih: 10 Şubat 2018 - Yorum: 0
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Blogger'da Blogger zaten hızlı bir plâtform. Ancak mevcut hızını daha da artırmak için manuel olarak aksiyon alabiliriz. Örneğin, tüm Blogger bloglarının kaynak kodlarına baktığımızda, plusone.js adlı Google+ eklentisi için bir JavaScript dosyasının yer aldığını görüyoruz. Eğer ki web sitenizde Google+ eklentisini kullanmıyorsanız, bu dosyayı kaldırabilirsiniz. Daha doğrusu, yüklenmesini engelleyebilirsiniz. Blogunuzun hızı artacaktır böylelikle. Bunun için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

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Blogger’da “plusone.js” Dosyasını Kaldırma Nasıl Yapılır?

1) Temanızdaki aşağıdaki kodu bulun.

</body>

2) Aşağıdaki kodu da, yukarıdaki koddan hemen önce ekleyiniz.

&lt;!--<script src='https://apis.google.com/js/plusone.js' type='text/javascript'></script>--&gt;

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