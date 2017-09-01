Blogger zaten hızlı bir plâtform. Ancak mevcut hızını daha da artırmak için manuel olarak aksiyon alabiliriz. Örneğin, tüm Blogger bloglarının kaynak kodlarına baktığımızda, plusone.js adlı Google+ eklentisi için bir JavaScript dosyasının yer aldığını görüyoruz. Eğer ki web sitenizde Google+ eklentisini kullanmıyorsanız, bu dosyayı kaldırabilirsiniz. Daha doğrusu, yüklenmesini engelleyebilirsiniz. Blogunuzun hızı artacaktır böylelikle. Bunun için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: Safari’de Blogger Arama Formu Kayma Sorunu ve Çözümü

Blogger’da “plusone.js” Dosyasını Kaldırma Nasıl Yapılır?

1) Temanızdaki aşağıdaki kodu bulun.

</body>

2) Aşağıdaki kodu da, yukarıdaki koddan hemen önce ekleyiniz.