Blogger'da özel domain kullanmak mümkün. Ancak eğer ki sitenizi kapatacak iseniz, özel domain kaldırma işlemi gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Bunun için bizler de Blogger'da özel domain kaldırma işlemlerinden bahsedeceğiz.

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Blogger'da Özel Domain Kaldırma Nasıl Yapılır?

Öncelikle Blogger'a giriş yaptıktan sonra, Ayarlar > Temel sekmesine tıklıyoruz. Ardından Yayıncılık > Blog Adresi bölümünde yer alan ve özel domain bağlanmış olan alan adımızın karşısındaki "x" (Özel alan adını kaldır) adlı butona tıklıyoruz. İşlemi onaylayarak, özel domain kaldırma işlemini kolaylıkla tamamlıyoruz. İlgili bölüme ait görsel ise hemen aşağıdadır.