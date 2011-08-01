Genellikle banka sitelerinde oldukça fazla önem arz eden HTTPS (SSL) desteği, günümüzde birçok site üzerinde kullanılıyor. Çünkü, bu durum Google sıralamaları ve SEO açısından olasılıkla bir miktar da olsa avantaj sağlayabiliyor. Blogger'da da, özel domainler için bile HTTPS desteği tamamen ücretsiz ve Google güvencesi ile sunulmaktadır. Peki, Blogger'da özel domain için HTTPS kullanımı nasıl yapılır, bunu merak ediyor musunuz?

Aslında bu işlem çok basit olup, yalnızca adım adım ilerlemekte fayda var. Blogger'a bağladığınız özel alan adınız için SSL desteğini aktive etmek için ise öncelikle aşağıdaki adımları izleyiniz ve ardından gerekli olan yapılandırma ayarları hakkında bilgi vermeye devam edeceğiz.

AYRICA: Blogger'ı "Bir Tık" Daha Hızlandırmak Mümkün

Blogger'da Özel Domain için HTTPS (SSL) Nasıl Kullanılır?

1) Öncelikle Blogger'a giriş yapın.

2) Ayarlar > Temel sekmesine tıklayın.

3) HTTPS bölümündeki iki seçeneği de Evet olarak değiştirin.

Yukarıdaki işlemlerden sonra biraz bekleyin ve sayfanın yenilendiğini görün. Bu şekilde, ilgili işlemler tamamlanmış olacaktır. Bu bağlamda, olasılıkla yarım saat veya bir saat içerisinde tüm işlemler tamamlanmış olacaktır.

Ayrıca blogunuzdaki HTTP bazında var ise görseller, JavaScript uzantıları v.b. uyumlu olarak otomatik bir şekilde değişecektir. Bu aşamada yapmanız gereken spesifik bir işlem yoktur. Ancak mümkün ise, sitenizdeki HTTP bağlantılarının sonuna (manuel ekledikleriniz) "s" eklemeniz faydalı olacaktır.

Birkaç saat sonra sitenizi aşağıdaki URL'ler çerçevesinde kontrol ediniz.

http://siteadi.uzanti http://www.siteadi.uzanti https://siteadi.uzanti https://www.siteadi.uzanti

Yukarıdaki şekilde yaptığınız kontroller neticesinde eğer ki problem yok ise, HTTPS yönlendirilmesi işe yaramış demektir. Bundan sonra ise sizler için birtakım tavsiyelerimiz olacaktır. Öncelikle yukarıdaki gibi sitenizin URL'sinin tüm varyasyonlarını Search Console'a eklediğinizden emin olun. Hepsi için teker teker sitemap.xml dosyası da gönderin. Ayrıca mevcut ise, Analytics hesabınızdaki URL'nin de HTTPS olarak güncellemesini yapabilirsiniz. Bu çerçevede yapılması gereken farklı bir işlem bulunmamaktadır.

Not: Bu işlemler sonunda AdSense reklâmlarınız hemen görünmeyebilir. Ortalama 24-48 saat içerisinde, bu sorun da otomatik olarak ortadan kalkacaktır. Bu içerik yalnızca Blogger baz alınarak hazırlanmıştır. Yani eğer ki Blogger kullanıcısı iseniz, yukarıdaki işlemler ve bilgiler doğrultusunda sorunsuz olarak SSL kurulumunu ücretsiz sağlayabilmektesiniz.