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Blogger’da Otomatik Sayfa Yenileme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:43 - Tarih: 16 Eylül 2017 - Yorum: 0
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Bloggerda Otomatik Sayfa Yenileme Nasıl Yapılır?

Sayfa gösterimini artırmak için birçok yol mevcut. Ancak elbette doğal bir şekilde sayfa gösteriminin artmasını sağlamak daha önemli. Konumuza dönecek olursak, Blogger‘da belirlediğiniz saniye aralığında otomatik olarak sayfa yenilemesi gerçekleştirebilirsiniz. Bu durum ziyaretçileriniz için biraz can sıkıcı olabilir ancak bir web geliştiricisi olarak kararı size bırakıyoruz. Aşağıdaki adımlar doğrultusunda Blogger’da otomatik sayfa yenileme işlemini bugün yapabilirsiniz.

AYRICA: Blogger Yazılarındaki İlk Harfi Büyük Yapmak

1) Temanızda aşağıdaki kodu bulun.

</head>

2) Aşağıdaki kodu, yukarıdaki koddan önce ekleyin.

<meta content='120' http-equiv='refresh'/>

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