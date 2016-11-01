Blogger‘da bilindiği üzere öne çıkan yayın olarak oldukça gelişmiş ve güzel bir özellik bulunuyor. Böylelikle, isteğe bağlı olarak blogunuzdaki bir içeriği öne çıkarabiliyorsunuz. Ancak bu özelliğin standart bir CSS yapısı mevcut. Dolayısı ile isteğe bağlı olarak, öne çıkan yayınların CSS yapısını değiştirerek, daha profesyonel bir görünüm elde edebilmemiz mümkündür. Dilerseniz kendi hazırladığım CSS yapısını paylaşıyor olacağım, isterseniz daha farklı şekilde güncelleme yapabilirsiniz.

AYRICA: Blogger’da Etiket Listesinin Görünümünü Değiştirelim (Yeni)

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Not: Görsel sınıfındaki “width” ve “height” değerlerini kendinize göre değiştirebilirsiniz.