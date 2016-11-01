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Blogger’da Öne Çıkan Yayınların Görünümünü Değiştirelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:44 - Tarih: 19 Mart 2017 - Yorum: 0
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Bloggerda Öne Çıkan Yayınların Görünümünü DeğiştirelimBlogger‘da bilindiği üzere öne çıkan yayın olarak oldukça gelişmiş ve güzel bir özellik bulunuyor. Böylelikle, isteğe bağlı olarak blogunuzdaki bir içeriği öne çıkarabiliyorsunuz. Ancak bu özelliğin standart bir CSS yapısı mevcut. Dolayısı ile isteğe bağlı olarak, öne çıkan yayınların CSS yapısını değiştirerek, daha profesyonel bir görünüm elde edebilmemiz mümkündür. Dilerseniz kendi hazırladığım CSS yapısını paylaşıyor olacağım, isterseniz daha farklı şekilde güncelleme yapabilirsiniz.

AYRICA: Blogger’da Etiket Listesinin Görünümünü Değiştirelim (Yeni)

.post-summary h3 {font-weight:normal;text-align:center;font-size:18px;}
.post-summary img {border:1px solid #ddd;padding:4px;width:200px;height:200px;display: block;margin: 15px auto;}
.post-summary p {text-align:center;}

Not: Görsel sınıfındaki “width” ve “height” değerlerini kendinize göre değiştirebilirsiniz.

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