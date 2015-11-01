Blogger‘da bildiğiniz gibi header alanında site başlığı ve açıklaması yer almaktadır. Ancak dilerseniz bu bölüme logo eklemeniz mümkündür. Böylelikle web sitenizin tasarımına uygun bir logo yapabilir, bu logoyu kullanmaya hemen başlayabilirsiniz. Blogger’da logo eklemek ile ilgili adımları ise hemen aşağıda paylaşıyor olacağız. Bilmeyenler veya yeni kullanıcılar için de şimdiden faydalı olmasını temenni ederek, hemen ilgili adımlara göz atıyor olacağız.

AYRICA: Blogger’da “Devamı” Bağlantısını Değiştirme Nasıl Yapılır?

Blogger’da Logo Yükleme Nasıl Yapılır?