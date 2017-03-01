Bazı web sayfalarında görmüş olmalısınız, bağlantıların yanında bunun bağlantı olduğuna dair bir ikon bulunmaktadır. Dilerseniz bu işlemi Blogger‘da da yapabilirsiniz. Böylelikle bağlantılarınızın daha dikkat çekici olması da söz konusudur. Aşağıdaki kodları temanızın CSS bölümüne eklemeniz bu yönde yeterli olacaktır. Farklı bir işleme ise gerek bulunmamaktadır. Dilerseniz şimdi ilgili kodları inceliyor olacağız. Faydalı bir ipucu olmasını temenni ediyoruz.

AYRICA: Blogger için Müthiş “Önceki – Sonraki Yazı” Eklentisi

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}

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