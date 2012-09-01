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Blogger’da Kopyalama Engelleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 16:35 - Tarih: 24 Mayıs 2017 - Yorum: 0
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Bloggerda Kopyalama Engelleme Nasıl Yapılır?Blogger ile ilgili ders içeriklerini paylaşmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi birçok web sitesinde kopyalama yasağı vardır. Yani istediğiniz bir yazıyı kopyalayamazsınız. Bu durum ne kadar gereklidir tartışılır, ancak dilerseniz bu işlemi Blogger‘da kolaylıkla yapabilirsiniz. Böylelikle, ziyaretçileriniz yazılarınızı kopyalayamayacaktır. Ancak unutmamalısınız ki uzman bir internet kullanıcısı bu yasağı kolaylıkla aşabilir. Bu yalnızca JavaScript temelli bir korumadır.

AYRICA: Blogger için “Yukarı Çık ve Aşağı İn” Eklentisi

Blogger’da Kopyalama Yasağı Nasıl Yapılır?

Aşağıdaki kodları HTML/JavaScript alanına ekleyebilirsiniz.

<script type='text/javascript'> if(typeof document.onselectstart!="undefined" ) {document.onselectstart=new Function ("return false" ); } else{document.onmousedown=new Function ("return false" );document.onmouseup=new Function ("return false"); } </script>

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