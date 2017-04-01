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Blogger’da “Kaydol: Kayıtlar (Atom)” Yazısını Gizleyelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:10 - Tarih: 15 Nisan 2017 - Yorum: 0
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Bloggerda Kaydol: Kayıtlar (Atom) Yazısını GizleyelimGeçtiğimiz senelerde Blogger’daki Kaydol: Kayıtlar (Atom) yazısını tamamen kaldırmayı anlatmıştım. Ancak daha sonra tekrar geri getirmek isteyebileceğinizi düşünerek, şimdi yalnızca gizlemeyi anlatıyor olacağım. Yani aşağıdaki kodu temanızın CSS bölümüne eklediğiniz zaman ilgili alan tamamen kalkmış olacaktır ancak kodu kaldırdığınızda ise geri gelecektir. Yani bu işlem daha pratik ve bir o kadar da kolay. Umarım işe yarar bir ipucu olacaktır.

AYRICA: Blogger’da Yazılar Arasındaki Boşluğu Ayarlayalım

Blogger’daki “Kaydol: Kayıtlar (Atom)” Yazısını Kaldırma

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