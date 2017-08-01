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Blogger’da İki Yazı Arasına Çizgi Eklemek

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:08 - Tarih: 04 Eylül 2017 - Yorum: 0
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Bloggerda İki Yazı Arasına Çizgi EklemekGeçtiğimiz bir içeriğimizde temamızı çerçeve içine almak için ilgili kodlara göz atmıştık. Ayrıca önceden de yazılarımızı çerçeve içine almayı öğrenmiştik. Şimdi ise iki yazı arasına ayırıcı çizgi eklemeyi öğreniyor olacağız. Böylelikle yazılarınız birbirinden daha ayrı gözükeceği için, yazılarınızın birbirine karıştırılması da mümkün olmayacaktır. Dilerseniz hemen ilgili kodları paylaşıyor olacağız sizlerle. Dilerseniz elbette ilgili çizginin kalınlığını veya rengini değiştirebilmektesiniz.

AYRICA: Blogger’da Yazı Başlıklarının Biçimini Değiştirelim

Blogger’da İki Yazı Arasına Ayırıcı Çizgi Eklemek

.post {
border-bottom:1px solid #ccc;
padding-bottom:35px;
}

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