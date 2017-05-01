Popüler Etiketler: Apple | Microsoft | Facebook | Twitter | Google Toplam 19 kategorideki 7.254 yazıda 7.757 yorum var.
Tavsiye: LG G5′i Nasıl Hızlandırırım? 5 Adımda LG G5 Hızlandırma Hatırlayalım: LG G5 ile İlgili En Yaygın 10 Problem ve Çözümleri
Sponsorlu Bağlantılar

Blogger’da H3 Başlıkların Biçimini Değiştirelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:41 - Tarih: 09 Eylül 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Bloggerda H3 Başlıkların Biçimini DeğiştirelimBlogger‘da da doğal olarak h3 metinler eklenebiliyor. Ayrıca isterseniz bu metinlere ek olarak renk de belirleyebiliyorsunuz. Ancak örneğin, ilerleyen zamanlarda kullandığınız renk ve biçimden sıkıldınız diyelim. Bunun için manuel mi hareket edelim, yoksa otomatik bir yolu var mı bu işin? Elbette, var. Blogger’da h3 başlıkların biçimini ve rengini değiştirmek oldukça kolay bir yönteme sahiptir. Aşağıdaki kodları temanızın CSS bölümüne eklemeniz ise bu yönde yeterli olacaktır.

AYRICA: Blogger’da Belli Bir Kategoriden Yazı Çekme Nasıl Yapılır?

.post-body h3{color:#374760!important;}
.post-body h3 span{color:#374760!important;}

Not: Kırmızı alanı dilediğiniz renk kodu ile güncelleyebilirsiniz.

Bilgi: Dilerseniz ilgili kodlara “border” gibi biçim kodları da ekleyebilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri