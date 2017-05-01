Blogger‘da da doğal olarak h3 metinler eklenebiliyor. Ayrıca isterseniz bu metinlere ek olarak renk de belirleyebiliyorsunuz. Ancak örneğin, ilerleyen zamanlarda kullandığınız renk ve biçimden sıkıldınız diyelim. Bunun için manuel mi hareket edelim, yoksa otomatik bir yolu var mı bu işin? Elbette, var. Blogger’da h3 başlıkların biçimini ve rengini değiştirmek oldukça kolay bir yönteme sahiptir. Aşağıdaki kodları temanızın CSS bölümüne eklemeniz ise bu yönde yeterli olacaktır.

AYRICA: Blogger’da Belli Bir Kategoriden Yazı Çekme Nasıl Yapılır?

.post-body h3{color:#374760!important;}

.post-body h3 span{color:#374760!important;}



Not: Kırmızı alanı dilediğiniz renk kodu ile güncelleyebilirsiniz.

Bilgi: Dilerseniz ilgili kodlara “border” gibi biçim kodları da ekleyebilirsiniz.