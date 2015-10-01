Blogger günümüzde kendisini çok geliştiriyor demek yanlış olmayacaktır. Ancak bazı temalarda birtakım eksiklikler olduğu da bir gerçek. Bu yüzden bazı temalar manuel düzenleme ihtiyacını beraberinde getiriyor. Örneğin kullandığınız temada yeterli gadget alanı olmayabilir. Ancak endişelenmenize gerek yok. Çünkü temanızdaki dilediğiniz alana aşağıdaki kodu ekledikten sonra yeni bir gadget alanı oluşacaktır. Böylelikle yeni bir gadget ekleyebileceksiniz.

AYRICA: Blogger’da “Yükleniyor Efekti” Nasıl Yapılır?

Blogger’da Yeni Gadget Alanları Eklemek

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Not: Eklediğiniz gadget alanını, Yerleşim sekmesinde görebilirsiniz.