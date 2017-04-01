Blogger’da Footer Alanını Ortalama Nasıl Yapılır?

Her web sitesinde bir footer (en alt bölüm) bulunmaktadır. Dolayısı ile Blogger‘dan oluşturduğunuz blogunuzda da bu alan mevcut. Peki, footer alanını ortalamak nasıl yapılır, bunu biliyor musunuz? Şu sıralar Blogger’da responsive tasarım oluşturmaya çalıştığım için, birçok konuya hâkim olmam gerekiyor. Bu yüzden çözdüğüm sorunları da ne olursa olsun, sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Sonuç olarak, Blogger’da footer alanını ortalamak istiyorsanız, aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz.

.region-inner.footer-inner{margin:0 auto}