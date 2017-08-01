Bildiğiniz gibi Blogger‘da etiketleri listelemek varsayılan gadget’lar ile zaten mümkün. Ancak dilerseniz etiketleri yan yana listelemek isteyebilirsiniz. Bunun için geçmişte örnek bir CSS kodu paylaşmıştık. Fakat dilerseniz Blogger’da etiketleri yan yana listelemenin JavaScript ile de bir yolu bulunmaktadır. Aşağıdaki kodları HTML/JavaScript Ekle bölümüne eklemeniz bu yönde yeterli olacaktır. Böylelikle hem etiketleriniz listelenecektir, hem de bu etiketler yan yana dizili olacaktır.

AYRICA: Blogger’da Temamıza Çerçeve Ekleyelim

<script type="text/javascript">

function catgorylist(json) {

var ListTag= "";

for (var k = 0; k < json.feed.category.length; k++)

{ListTag += "<li><a href='/search/label/" + json.feed.category[k].term + "'>"+json.feed.category[k].term+"</a></li>";}

var listing = "<ul class='labelnya'>" +ListTag+ "</ul>";

document.write(listing); }

</script>

<script type="text/javascript" src="/feeds/posts/default?alt=json-in-script&callback=catgorylist"></script>

<style>

ul.labelnya{margin:0;padding:0;list-style:none;}

ul.labelnya li{float:left;width:45%;margin:5px;line-height:20px}

ul.labelnya li a{display:block;padding:5px;background:#333;color:#fff}

ul.labelnya li a:hover{background:#222;color:#FFF}

</style>



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