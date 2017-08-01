Popüler Etiketler: Apple | Microsoft | Facebook | Twitter | Google Toplam 19 kategorideki 7.237 yazıda 7.747 yorum var.
Tavsiye: LG G5′i Nasıl Hızlandırırım? 5 Adımda LG G5 Hızlandırma Hatırlayalım: LG G5 ile İlgili En Yaygın 10 Problem ve Çözümleri
Sponsorlu Bağlantılar

Blogger’da Etiketleri JavaScript ile Yan Yana Listeleyelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:11 - Tarih: 04 Eylül 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Bloggerda Etiketleri JavaScript ile Yan Yana ListeleyelimBildiğiniz gibi Blogger‘da etiketleri listelemek varsayılan gadget’lar ile zaten mümkün. Ancak dilerseniz etiketleri yan yana listelemek isteyebilirsiniz. Bunun için geçmişte örnek bir CSS kodu paylaşmıştık. Fakat dilerseniz Blogger’da etiketleri yan yana listelemenin JavaScript ile de bir yolu bulunmaktadır. Aşağıdaki kodları HTML/JavaScript Ekle bölümüne eklemeniz bu yönde yeterli olacaktır. Böylelikle hem etiketleriniz listelenecektir, hem de bu etiketler yan yana dizili olacaktır.

AYRICA: Blogger’da Temamıza Çerçeve Ekleyelim

<script type="text/javascript">
function catgorylist(json) {
var ListTag= "";
for (var k = 0; k < json.feed.category.length; k++)
{ListTag += "<li><a href='/search/label/" + json.feed.category[k].term + "'>"+json.feed.category[k].term+"</a></li>";}
var listing = "<ul class='labelnya'>" +ListTag+ "</ul>";
document.write(listing); }
</script>
<script type="text/javascript" src="/feeds/posts/default?alt=json-in-script&callback=catgorylist"></script>
<style>
ul.labelnya{margin:0;padding:0;list-style:none;}
ul.labelnya li{float:left;width:45%;margin:5px;line-height:20px}
ul.labelnya li a{display:block;padding:5px;background:#333;color:#fff}
ul.labelnya li a:hover{background:#222;color:#FFF}
</style>

Örnek Görünüm

Bloggerda Etiketleri JavaScript ile Yan Yana Listeleyelim

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri