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Blogger’da Etiket Listesinin Görünümünü Değiştirelim (Yeni)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:07 - Tarih: 18 Mart 2017 - Yorum: 0
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Bloggerda Etiket Listesinin Görünümünü Değiştirelim (Yeni)Dilerseniz, Blogger‘da mevcut etiketlerinizi sidebar’da listeleyebiliyorsunuz. Listeleme olarak ise hem standart hem de bulut görünümü söz konusu. Ancak dilerseniz etiket listesinin görünümünü biraz CSS bilgisi ile sıfırdan güncelleyebiliriz. Blogger için hazırlamış olduğum CSS yapısı ile mevcut etiket görünümünün daha profesyonel olmasını sağlamanız mümkündür. Yapmanız gereken ise çok basit. Aşağıdaki kodları, temanızın CSS bölümüne eklemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: Blogger’da Sosyal Medya Butonları Ekleyelim

.list-label-widget-content ul{list-style-type:none;padding-left:0px !important;display:inline-block !important;}
.list-label-widget-content li{margin-bottom:45px;margin-top:15px}
.list-label-widget-content li a{margin: 0 0px 0 0;padding: 10px;float: left;color: #FFF;background-color: #E53B2C;font-family: arial;font-size: 13px !important;text-decoration: none !important;}
.list-label-widget-content li a:hover{background-color: black !important;}
.list-label-widget-content li span{margin: 0 0px 0 0;padding: 10px;float: left;color: #FFF;font-family: arial;font-size: 13px !important;text-decoration: none !important;background-color: #b62416 !important;}

Not:Her etiketteki kayıt sayısını göster” seçeneğinin onaylı olduğundan emin olun.

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