Blogger‘da bildiğiniz üzere etiketleri listelemek için iki farklı yöntem var. Birincisi liste yöntemi, ikincisi ise bulut şeklinde. Sonuç olarak bu yöndeki tercih sizlere ait olacaktır. Ancak eğer ki etiketlerinizi bulut şeklinde listelemeyi tercih ediyorsanız, biraz CSS kodu ile daha iyi bir görünüm elde edebilmeniz mümkündür. Örnek olarak aşağıdaki kodu temanızın CSS bölümüne ekleyebilirsiniz. Ayrıca dilerseniz ilgili biçimlendirme kodlarını kendi temanıza göre de değiştirebilmektesiniz.

AYRICA: Blogger’da Devamını Oku Özelleştirme Nasıl Yapılır?

Blogger’da Etiket Bulutunun Görünümünü Değiştirmek

.label-size {

margin:0 2px 6px 0;

padding: 3px;

border: solid 1px #C6C6C6;

border-radius: 3px;

float:left;

text-decoration:none;

font-size:11px;

color:#666;

}

Örnek Görünüm