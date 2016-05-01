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Blogger’da Emoji Ekleme Nasıl Yapılır? (Eklentisiz)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:23 - Tarih: 13 Eylül 2017 - Yorum: 0
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Bloggerda Emoji Ekleme Nasıl Yapılır? (Eklentisiz)Eskiden hatırlıyorum, Blogger’da emoji kullanmak için dışarıdan kodları çağırırdık. Ancak artık Blogger yeterince çok gelişti ve kendi içerisinde birçok özelliği barındırıyor. Örneğin, ekstra kod ile emoji kullanmak, web sitemizi yavaşlatabilecek bir faktör olarak karşımıza çıkabilir. Dolayısı ile eklentisiz bir şekilde Blogger’da emoji kullanmak mümkün iken, başka bir alternatif düşünmeye gerek kalmıyor. Aşağıdaki adımları izleyerek siz de yazılarınızı güzel emojiler ile farklı kılabilirsiniz.

AYRICA: Blogger için jQuery ile Kayan Menü Yapımı

Blogger’da Eklentisiz Emoji Kullanmak

1) Yeni yayın butonuna tıklayın.

Bloggerda Emoji Ekleme Nasıl Yapılır? (Eklentisiz)

2) Özel karakter ekleyin adlı butona tıklayın.

Bloggerda Emoji Ekleme Nasıl Yapılır? (Eklentisiz)

3) Açılır menüden Emoji seçeneğine gelin.

Bloggerda Emoji Ekleme Nasıl Yapılır? (Eklentisiz)

4) Dilediğiniz emojinin üzerine bir kere tıklayın.

Bloggerda Emoji Ekleme Nasıl Yapılır? (Eklentisiz)

Örnek Görünüm

Bloggerda Emoji Ekleme Nasıl Yapılır? (Eklentisiz)

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