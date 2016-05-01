Eskiden hatırlıyorum, Blogger’da emoji kullanmak için dışarıdan kodları çağırırdık. Ancak artık Blogger yeterince çok gelişti ve kendi içerisinde birçok özelliği barındırıyor. Örneğin, ekstra kod ile emoji kullanmak, web sitemizi yavaşlatabilecek bir faktör olarak karşımıza çıkabilir. Dolayısı ile eklentisiz bir şekilde Blogger’da emoji kullanmak mümkün iken, başka bir alternatif düşünmeye gerek kalmıyor. Aşağıdaki adımları izleyerek siz de yazılarınızı güzel emojiler ile farklı kılabilirsiniz.

AYRICA: Blogger için jQuery ile Kayan Menü Yapımı

Blogger’da Eklentisiz Emoji Kullanmak

1) Yeni yayın butonuna tıklayın.

2) Özel karakter ekleyin adlı butona tıklayın.

3) Açılır menüden Emoji seçeneğine gelin.

4) Dilediğiniz emojinin üzerine bir kere tıklayın.

Örnek Görünüm