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Blogger’da Eklentileri Sadece Ana Sayfada Göstermek

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 15:42 - Tarih: 16 Mayıs 2017 - Yorum: 0
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Bloggerda Eklentileri Sadece Ana Sayfada GöstermekBlogger‘da bir eklenti (gadget) eklendiği zaman varsayılan olarak tüm sayfalarda görüntülenmektedir. Ancak gerek reklam, gerek farklı bir eklentinizi sadece ana sayfada göstermek isteyebilirsiniz. Bunun için yapılması gereken şey oldukça basit. Aşağıdaki kodu, eklenti kodlarının başına ve sonuna eklemeniz yeterli olacaktır. Farklı bir işlem yapmanıza ise gerek yoktur. Bilmeyen kullanıcılar için faydalı bir ipucu olmasını temenni ederek, ilgili kodları paylaşıyoruz.

AYRICA: Blogger için Öne Çıkan Yayınlar Eklentisi (Etiket Bazlı)

Blogger’da Gadget’ları Sadece Ana Sayfada Gösterelim

<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
Eklenti kodları buraya gelecek.
</b:if>

Not: Kırmızı alanı kendinize göre değiştirebilirsiniz.

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