Blogger‘da da bildiğiniz gibi WordPress‘te olduğu gibi “devamını oku” özelliği bulunmaktadır. Ancak bu devamını oku bağlantısı varsayılan olarak pek de dikkat çekici değil diyebiliriz. Dolayısı ile devamını oku butonu için özelleştirme yapmak daha sağlıklı bir tercih olacaktır kanısındayım. Peki, bunu nasıl yapabiliriz? Aşağıdaki örnek kodu temanızın CSS bölümüne ekleyerek devamını oku bağlantısını dilediğiniz gibi özelleştirebilir, dilediğiniz gibi biçimlendirebilirsiniz.

AYRICA: Blogger için Öne Çıkan Yazılar Slider Eklentisi

Blogger’daki Devamını Oku Butonunu Özelleştirelim