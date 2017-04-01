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Blogger’da Devamını Oku Özelleştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:49 - Tarih: 26 Nisan 2017 - Yorum: 0
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Bloggerda Devamını Oku Özelleştirme Nasıl Yapılır?Blogger‘da da bildiğiniz gibi WordPress‘te olduğu gibi “devamını oku” özelliği bulunmaktadır. Ancak bu devamını oku bağlantısı varsayılan olarak pek de dikkat çekici değil diyebiliriz. Dolayısı ile devamını oku butonu için özelleştirme yapmak daha sağlıklı bir tercih olacaktır kanısındayım. Peki, bunu nasıl yapabiliriz? Aşağıdaki örnek kodu temanızın CSS bölümüne ekleyerek devamını oku bağlantısını dilediğiniz gibi özelleştirebilir, dilediğiniz gibi biçimlendirebilirsiniz.

AYRICA: Blogger için Öne Çıkan Yazılar Slider Eklentisi

Blogger’daki Devamını Oku Butonunu Özelleştirelim

.jump-link {
float:right;
background: #DDDDDD;
padding: 5px;
border: 1px solid #CCCCCC;
width: 100px;
}
.jump-link a {
color: #000;
text-decoration: none;
font-weight: bold;
}

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