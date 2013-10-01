Blogger‘da bildiğiniz gibi devamını oku özelliği “atlama aralığı” olarak geçiyor ve “Devamı »” olarak görüntüleniyor. Geçtiğimiz dönemlerde resimli devamıını oku butonu yapmak ile ilgili de bir içerik kaleme almıştık. Şimdi ise Blogger’daki varsayılan olarak gelen “Devamı” adlı bağlantıyı değiştirmeyi öğreniyor olacağız. Böylelikle ilgili bağlantı için “Devamını Oku” veya “Yazının Devamı” gibi dilediğiniz bir cümle kurabilirsiniz. Hemen ilgili adımlara göz atalım.

AYRICA: Blogger’da Devamını Oku Özelleştirme Nasıl Yapılır?

Blogger’daki Devamı Yazısını Değiştirelim

Blogger’da oturum açın.

Yerleşim sekmesine tıklayın.

Blog Kayıtları > Düzenle‘ye tıklayın.

Kayıt sayfası bağlantı metni adlı kutucuğu değiştirin.