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Blogger’da “Devamı” Bağlantısını Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:10 - Tarih: 28 Nisan 2017 - Yorum: 0
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Bloggerda Devamı Bağlantısını Değiştirme Nasıl Yapılır?Blogger‘da bildiğiniz gibi devamını oku özelliği “atlama aralığı” olarak geçiyor ve “Devamı »” olarak görüntüleniyor. Geçtiğimiz dönemlerde resimli devamıını oku butonu yapmak ile ilgili de bir içerik kaleme almıştık. Şimdi ise Blogger’daki varsayılan olarak gelen “Devamı” adlı bağlantıyı değiştirmeyi öğreniyor olacağız. Böylelikle ilgili bağlantı için “Devamını Oku” veya “Yazının Devamı” gibi dilediğiniz bir cümle kurabilirsiniz. Hemen ilgili adımlara göz atalım.

AYRICA: Blogger’da Devamını Oku Özelleştirme Nasıl Yapılır?

Blogger’daki Devamı Yazısını Değiştirelim

  • Blogger’da oturum açın.
  • Yerleşim sekmesine tıklayın.

Bloggerda Devamı Bağlantısını Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • Blog Kayıtları > Düzenle‘ye tıklayın.

Bloggerda Devamı Bağlantısını Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • Kayıt sayfası bağlantı metni adlı kutucuğu değiştirin.

Bloggerda Devamı Bağlantısını Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • Kaydet butonuna tıklayarak işlemleri tamamlayabilirsiniz.
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