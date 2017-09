2008‘den bu yana kendimi Blogger konusunda geliştiriyorum. Dolayısı ile kendi yazdığım veya düzenlediğim tüm eklentileri, Teknobeyin.com aracılığı ile sizlerle paylaşmadan edemiyorum. Çünkü siz ziyaretçilerimiz bunu hak ediyor. Konumuza dönecek olursak, bir eklenti düzenledim ve hemen sizlerle paylaşmak istedim. Bu eklenti sayesinde dilediğiniz etiket içerisindeki yazıları listeleyebilir, ana sayfanızdaki yazı sayısını bir nevi daha da artırarak çeşitlilik sağlayabilirsiniz. Son karar elbette size ait.

Temanızın HTML/JavaScript Ekle alanına aşağıdaki kodları ekleyiniz.

<style>

.basslik{font-size:15px;color:#444;padding:10px;text-align:center;background:#f9f9f9;margin-bottom:0px;width:588px;border-left:1px solid #eee;border-right:1px solid #eee;border-bottom:1px solid #ddd;border-top:1px solid #eee;}

/* Ongoing List Auto Index By Arleth98 */

ul.ongoing-list-post{list-style:none;padding:0;width:610px;}

li.list-ongoing{overflow:hidden;padding:10px;background:#F9F9F9;margin-bottom:0px;border-left:1px solid #eee;border-right:1px solid #eee;border-bottom:1px solid #ddd;}

img.ongoinglist-images{background:#fff;width:72px;height:72px;border:1px solid #ddd;float:left;margin-right:15px;padding:3px;}

.ongoinglist-judul{font-size:15px;margin:0;padding:0;line-height:25px;white-space:nowrap;overflow:hidden;}

.ongoinglist-more{font-size:15px;margin:0;padding:0;line-height:25px;white-space:nowrap;overflow:hidden;}

</style>

<div class="basslik">Etiket Adı kategorisinden yazılar...</div>

<script type="text/javascript">

var jumlah_ongoinglist = 5;

var showongoingimages = true;

var articleongoing = false;

var ongoing_konten = false;

var jumlah_konten = 0;

var showcommentslink = false;var ongoing_release = true; function showongoinglist(C){document.write('<ul class="ongoing-list-post">');for(var P=0;P<jumlah_ongoinglist;P++){var D,H=C.feed.entry[P],L=H.title.$t;if(P==C.feed.entry.length){break}for(var G=0;G<H.link.length;G++){if("replies"==H.link[G].rel&&"text/html"==H.link[G].type){var J=H.link[G].title,I=H.link[G].href}if("alternate"==H.link[G].rel){D=H.link[G].href;break}}var B;try{B=H.media$thumbnail.url}catch(M){s=H.content.$t,a=s.indexOf("<img"),b=s.indexOf('src="',a),c=s.indexOf('"',b+5),d=s.substr(b+5,c-b-5),B=-1!=a&&-1!=b&&-1!=c&&""!=d?d:"https://2.bp.blogspot.com/-C3Mo0iKKiSw/VGdK808U7rI/AAAAAAAAAmI/W7Ae_dsEVAE/s1600/no-thumb.png"}var F=H.published.$t,O=F.substring(0,4),N=F.substring(5,7),z=F.substring(8,10),x=new Array;if(x[1]="Ocak",x[2]="Şubat",x[3]="Mart",x[4]="Nisan",x[5]="Mayıs",x[6]="Haziran",x[7]="Temmuz",x[8]="Ağustos",x[9]="Eylül",x[10]="Ekim",x[11]="Kasım",x[12]="Aralık",document.write('<li class="list-ongoing">'),1==showongoingimages&&document.write('<a href="'+D+'"><img class="ongoinglist-images" src="'+B+'"/></a>'),document.write('<div class="ongoinglist-judul"><a href="'+D+'" target ="_top">'+L+"</a></div>"),"content" in H){var E=H.content.$t}else{if("summary" in H){var E=H.summary.$t}else{var E=""}}var K=/<\S[^>]*>/g;if(E=E.replace(K,""),1==ongoing_konten){if(E.length<jumlah_konten){document.write(E)}else{E=E.substring(0,jumlah_konten);var q=E.lastIndexOf(" ");E=E.substring(0,q),document.write(E+"...")}}var Q="",j=0;document.write('<div class="ongoinglist-more">Zaman: '),1==ongoing_release&&(Q=Q+x[parseInt(N,10)]+" / "+z+" / "+O,j=1),1==articleongoing&&(1==j&&(Q+=" | "),Q=Q+'<a href="'+D+'" class="url" target ="_top">Read more</a>',j=1),1==showcommentslink&&(1==j&&(Q+=" <br> "),"1 Comments"==J&&(J="1 Comment"),"0 Comments"==J&&(J="No Comments"),J='<a href="'+I+'" target ="_top">'+J+"</a>",Q+=J,j=1),document.write(Q),document.write("</div>"),document.write("</li>")}document.write("</ul>")};

</script>

<script src="/feeds/posts/default/-/Etiket Adı?orderby=published&alt=json-in-script&callback=showongoinglist"></script>

<noscript>Your browser does not support JavaScript!</noscript>

Not: Kırmızı alanları kendinize göre değiştirmeyi unutmayınız.

Örnek Görünüm