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Blogger’da Bağlantıların Rengini Değiştirmek

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:40 - Tarih: 05 Eylül 2017 - Yorum: 0
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Bloggerda Bağlantıların Rengini DeğiştirmekBlogger‘da varsayılan temalardaki varsayılan bağlantı renkleri genellikle açık mavi olur. Bu aslında birçok web sitesinde böyledir. Ancak dilerseniz blogunuzdaki bağlantıların rengini dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Kırmızı, pembe, siyah veya mor… Karar sizin. Blogger’ın Tema Tasarımcısı aracını kullanarak bağlantı renklerini değiştirmek oldukça kolay bir işlemdir. Ancak bilmeyenlerin olabileceğini düşünerek, ilgili adımları sizlerle detaylı olarak paylaşacağız.

AYRICA: Blogger’da İki Yazı Arasına Çizgi Eklemek

Blogger’daki Bağlantı Renklerini Değiştirmek

1) Öncelikle yönetim paneline giriş yapın.

2) Sol menüdeki Tema adlı sekmeye tıklayın.

3) Özelleştir butonuna tıklayın.

4) Sol menüdeki Gelişmiş sekmesine tıklayın.

5) Bağlantılar adlı sekmeye tıklayın.

6) Bağlantı Rengi adlı renk skalasını dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

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