Geçtiğimiz dönemlerde Blogger’daki atıf yazısını kaldırmak ile ilgili bir içerik paylaşmış idim. Bu içerikte, atıf yazısını tamamen kaldırmayı anlatmıştım. Ancak şimdi ise alternatif bir yöntem daha paylaşıyor olacağım. Dilerseniz, Blogger’daki atıf yazısını kaldırmak yerine yalnızca gizleyebilirsiniz. Böylelikle, daha sonra istediğiniz zaman tekrar aktive edebilmektesiniz. Aşağıdaki kodu temanızın CSS bölümüne eklemeniz ise bu yönde yeterli olacaktır.

AYRICA: Blogger’da Yorumlara Avatar Ekleyelim

Blogger’da Atıf Yazısı Nasıl Gizlenir?