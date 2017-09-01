Blogger‘da varsayılan temalarda genellikle arka plan görseli bulunmaz, renk bulunur. Dolayısı ile dilerseniz temanıza uygun bir arka plan resmi kullanabilirsiniz. Blogger’da arka plan resmi eklemek oldukça kolay bir işlemdir. Aşağıdaki kodları temanızın CSS bölümüne eklemeniz bu yönde yeterli olacakır. İster bir desen olsun, ister bir fotoğraf olsun, dilediğiniz resmi ekleyebilirsiniz. Yalnızca kırmızı alanı kendinize göre değiştirmeyi unutmamalısınız, hepsi bu. Faydalı bir ipucu olur umarım.

AYRICA: Blogger Yazılarındaki İlk Harfi Büyük Yapmak

Blogger Arka Plan Fotoğrafı Eklemek