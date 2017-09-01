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Blogger’da Arka Plan Resmi Ekleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:29 - Tarih: 17 Eylül 2017 - Yorum: 0
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Bloggerda Arka Plan Resmi Ekleme Nasıl Yapılır?Blogger‘da varsayılan temalarda genellikle arka plan görseli bulunmaz, renk bulunur. Dolayısı ile dilerseniz temanıza uygun bir arka plan resmi kullanabilirsiniz. Blogger’da arka plan resmi eklemek oldukça kolay bir işlemdir. Aşağıdaki kodları temanızın CSS bölümüne eklemeniz bu yönde yeterli olacakır. İster bir desen olsun, ister bir fotoğraf olsun, dilediğiniz resmi ekleyebilirsiniz. Yalnızca kırmızı alanı kendinize göre değiştirmeyi unutmamalısınız, hepsi bu. Faydalı bir ipucu olur umarım.

AYRICA: Blogger Yazılarındaki İlk Harfi Büyük Yapmak

Blogger Arka Plan Fotoğrafı Eklemek

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