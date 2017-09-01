Blogger’da Anket Oluşturma Nasıl Yapılır?

Blogger ile ilgili içeriklerimizi kaleme almaya devam ediyoruz. Arzu ederseniz, Blogger Dersleri ve Blogger Eklentileri bağlantılarına tıklayarak da mevcut içeriklerimize göz atabilirsiniz. Şimdi ise Blogger’da anket oluşturma yönteminden bahsediyor olacağız. Aslında Polldaddy ile de anket oluşturulabiliyor. Ancak Blogger’daki varsayılan olarak gelen gadget ile de anket oluşturabilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek, bu yönde aksiyon alabilir, dilediğiniz konularda anket oluşturabilirsiniz.

AYRICA: Blogger Klasik Tema Nedir? Nasıl Kullanılır?

Blogger’da Anket Ekleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle hesabınıza giriş yapın.

2) Yerleşim sekmesine tıklayın.

3) Gadget Ekle bağlantısına tıklayın.

4) Anket gadget’ına tıklayın.

5) Soru ve yanıtarı girin.

6) Kaydet butonu ile anketinizi aktive edebilirsiniz.