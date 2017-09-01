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Blogger’da Anket Oluşturma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 16:08 - Tarih: 13 Kasım 2017 - Yorum: 0
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Bloggerda Anket Oluşturma Nasıl Yapılır?Blogger ile ilgili içeriklerimizi kaleme almaya devam ediyoruz. Arzu ederseniz, Blogger Dersleri ve Blogger Eklentileri bağlantılarına tıklayarak da mevcut içeriklerimize göz atabilirsiniz. Şimdi ise Blogger’da anket oluşturma yönteminden bahsediyor olacağız. Aslında Polldaddy ile de anket oluşturulabiliyor. Ancak Blogger’daki varsayılan olarak gelen gadget ile de anket oluşturabilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek, bu yönde aksiyon alabilir, dilediğiniz konularda anket oluşturabilirsiniz.

AYRICA: Blogger Klasik Tema Nedir? Nasıl Kullanılır?

Blogger’da Anket Ekleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle hesabınıza giriş yapın.

2) Yerleşim sekmesine tıklayın.

Bloggerda Anket Oluşturma Nasıl Yapılır?

3) Gadget Ekle bağlantısına tıklayın.

Bloggerda Anket Oluşturma Nasıl Yapılır?

4) Anket gadget’ına tıklayın.

Bloggerda Anket Oluşturma Nasıl Yapılır?

5) Soru ve yanıtarı girin.

Bloggerda Anket Oluşturma Nasıl Yapılır?

6) Kaydet butonu ile anketinizi aktive edebilirsiniz.

Bloggerda Anket Oluşturma Nasıl Yapılır?

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