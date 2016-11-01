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Blogger’da Alıntı Görünümü Nasıl Değiştirilir?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:48 - Tarih: 19 Mart 2017 - Yorum: 0
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Bloggerda Alıntı Görünümü Nasıl Değiştirilir?Blogger‘da bir metni alıntı olarak işaretlediğinizde, standart bir görünüm çerçevesinde ekranda gösterilir. Dolayısı ile dilerseniz alıntı görünümünü biraz CSS kullanarak değiştirebilmek mümkündür. Böylelikle normal metinden daha farklı bir görünüm elde edebilirsiniz. Ben kendim için hazırladığım alıntı görünümünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Ancak dilerseniz, daha farklı ve daha profesyonel görünümler elde edebilirsiniz. Bu yöndeki tercih size ait.

AYRICA: Blogger’da Öne Çıkan Yayınların Görünümünü Değiştirelim

.post blockquote{background:#ffeee6;padding:25px;border:1px solid #ddd;}

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