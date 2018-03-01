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Blogger’a Özel Domainler için HTTPS Desteği Geldi

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:19 - Tarih: 29 Mart 2018 - Yorum: 0
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Blogger'a Özel Domainler için HTTPS Desteği GeldiGoogle’ın popüler ve milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan blog oluşturma servisi Blogger‘a birkaç zaman önce HTTPS desteği gelmişti. Ancak maalesef ki özel domain kullanıcıları için böyle bir destek yoktu. Kısa bir süre önce artık Blogger’daki özel domain kullanıcıları için de resmi olarak HTTPS desteği geldi ve blogunuzun Ayarlar > Temel sekmesini takip ederek bu özelliği dilerseniz aktive edebilirsiniz. Bu durum, Google’ın güvenliğe ne kadar çok önem verdiğini de gösteriyor.

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