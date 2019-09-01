Blogger Tema Tasarımcısı ile ilgili olarak bir önceki içeriğimizde, bağlantı rengi değiştirmek hakkında bilgi paylaşmıştık sizlerle. Şimdi ise Blogger'da ziyaret edilen bağlantı rengi değiştirme konusunda bilgi vereceğiz. Sitenizdeki bağlantılara tıklanıldığı zaman, almasını istediğiniz rengi belirleyebilirsiniz. Bunun için Tema > Özelleştir butonuna tıklayın. Ardından Gelişmiş > Bağlantılar sekmesine gelin. Ziyaret Edilen Bağlantı Rengi adlı başlığın altındaki renk skalası ile ziyaret edilen bağlantıların rengini değiştirebilirsiniz.

AYRICA: Blogger Yazı Tipi Boyutu Değiştirme Nasıl Yapılır?

Blogger Ziyaret Edilen Bağlantı Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?