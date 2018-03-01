Blogger yorum formunda bazı HTML etiketleri destekleniyor. Bu yüzden de, ziyaretçileriniz fazla “br” (boşluk) kodu kullanır ise, yorum alanlarında çok fazla boşluklar çıkabilir ve bu durum göze pek de güzel gelmez. Bu sorundan yola çıkarak, bir çözüm geliştirdim jQuery kullanarak. Yorumlardaki br kodunu, p etiketi ile değiştirerek fazla br kodlarını geçersiz kılıyoruz ve ardından p etiketine verdiğimiz margin-top ile de br gibi yapay bir boşluk yaratmış oluyoruz. Hepsi bu.

AYRICA: Blogger için Tam Otomatik Devamını Oku Eklentisi

Blogger Yorumlarındaki Gereksiz Boşlukları Kaldırmak

1) jQuery kodları aşağıdaki gibidir.

<script>

$('.comment-body br').replaceWith(function() {

return $(this).html() + '<p></p>';

});

</script>

2) CSS kodları ise aşağıdaki gibidir.

<style>

.comment-body p{margin-top:1.4em!important}

</style>

Not: Sitenizde jQuery Kütüphanesi yüklü olduğundan emin olmayı unutmayınız.