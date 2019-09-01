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Blogger Yerleşim Düzeni Ayarlama Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:41 - Tarih: 15 Eylül 2019 - Yorum: 0

Blogger Yerleşim Düzeni Ayarlama Nasıl Yapılır?Blogger'ın Tema Tasarımcısı ile tema düzenlemek oldukça kolaylaştı denilebilir. Bu yüzden kullanımının çok pratik olduğunu dile getirebiliriz. Örneğin, tema tasarımcısını kullanarak Blogger'da yerleşim düzeni ayarlamak da mümkündür. Yani gadget'ların nerede olması gerektiğini, kolaylıkla belirleyebilirsiniz. Bunun için ise aşağıdaki kolay adımları incelemenizi öneriyoruz.

AYRICA: Blogger'da Kalıcı Resim Silme Nasıl Yapılır?

Blogger Yerleşim Düzeni Ayarlama Nasıl Yapılır?

1) Özelleştir butonuna tıklayın.

Blogger Yerleşim Düzeni Ayarlama Nasıl Yapılır?

2) Yerleşim sekmesine tıklayın.

Blogger Yerleşim Düzeni Ayarlama Nasıl Yapılır?

3) Dilediğiniz yerleşim düzenini seçebilirsiniz.

Blogger Yerleşim Düzeni Ayarlama Nasıl Yapılır?

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