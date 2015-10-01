Popüler Etiketler: Apple | Microsoft | Facebook | Twitter | Google Toplam 19 kategorideki 7.266 yazıda 7.761 yorum var.
Tavsiye: LG G5′i Nasıl Hızlandırırım? 5 Adımda LG G5 Hızlandırma Hatırlayalım: LG G5 ile İlgili En Yaygın 10 Problem ve Çözümleri
Sponsorlu Bağlantılar

Blogger Yazılarındaki İlk Harfi Büyük Yapmak

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:58 - Tarih: 15 Eylül 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Blogger Yazılarındaki İlk Harfi Büyük YapmakBlogger dersleri ile ilgili yazı dizisine devam ediyoruz… Bildiğiniz gibi, bazı gazete veya dergilerdeki metinlerin ilk harfi büyük olur. Bu farklı bir tasarım bazında bakış açısı kazandırıyor bizlere. Peki, bunu CSS yardımı ile Blogger‘da da yapabilir miyiz acaba? Blogger yeterince esnek bir oluşum, birçok şeyi yapmak mümkün. Bu da mümkün elbette. Aşağıdaki kodları, temanızın CSS bölümüne ekleyerek, yazıların ilk harfini büyük yapmayı düşünebilirsiniz. Son karar, tercih size ait.

AYRICA: Blogger’da Emoji Ekleme Nasıl Yapılır? (Eklentisiz)

.post-body:first-letter {
float: left;
font-size: 4em;
color: #111;
margin-right: 0.10em;
line-height: 90%;
text-shadow: 0.05em 0.05em #C0C0C0;
}

Örnek Görünüm

Blogger Yazılarındaki İlk Harfi Büyük Yapmak

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri