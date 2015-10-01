Blogger dersleri ile ilgili yazı dizisine devam ediyoruz… Bildiğiniz gibi, bazı gazete veya dergilerdeki metinlerin ilk harfi büyük olur. Bu farklı bir tasarım bazında bakış açısı kazandırıyor bizlere. Peki, bunu CSS yardımı ile Blogger‘da da yapabilir miyiz acaba? Blogger yeterince esnek bir oluşum, birçok şeyi yapmak mümkün. Bu da mümkün elbette. Aşağıdaki kodları, temanızın CSS bölümüne ekleyerek, yazıların ilk harfini büyük yapmayı düşünebilirsiniz. Son karar, tercih size ait.

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.post-body:first-letter {

float: left;

font-size: 4em;

color: #111;

margin-right: 0.10em;

line-height: 90%;

text-shadow: 0.05em 0.05em #C0C0C0;

}



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