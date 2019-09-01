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Blogger Yazı Tipi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:13 - Tarih: 17 Eylül 2019 - Yorum: 0

Blogger Yazı Tipi Değiştirme Nasıl Yapılır?Blogger yazı tipi değiştirmek için, kod bilginiz olmasına veya kodlarla uğraşmanıza gerek yok. Çünkü Tema Tasarımcısı sayesinde, birçok konuda aksiyon alabilirsiniz. Blogger'da yazı tipi değiştirmek için de, tema tasarımcısını kullanabilirsiniz. Bunun için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle blogunuz için kullandığınız yazı tipini değiştirebilirsiniz.

AYRICA: Blogger Yerleşim Düzeni Ayarlama Nasıl Yapılır?

Blogger Yazı Tipi Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Özelleştir butonuna tıklayın.

2) Gelişmiş sekmesine tıklayın.

Blogger Yazı Tipi Değiştirme Nasıl Yapılır?

3) Sayfa > Yazı tipi ile mevcut yazı tipi değiştirilebilir.

Blogger Yazı Tipi Değiştirme Nasıl Yapılır?

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