Blogger yazı tipi değiştirmek için, kod bilginiz olmasına veya kodlarla uğraşmanıza gerek yok. Çünkü Tema Tasarımcısı sayesinde, birçok konuda aksiyon alabilirsiniz. Blogger'da yazı tipi değiştirmek için de, tema tasarımcısını kullanabilirsiniz. Bunun için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle blogunuz için kullandığınız yazı tipini değiştirebilirsiniz.

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Blogger Yazı Tipi Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Özelleştir butonuna tıklayın.

2) Gelişmiş sekmesine tıklayın.

3) Sayfa > Yazı tipi ile mevcut yazı tipi değiştirilebilir.