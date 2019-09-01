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Blogger Yazı Tipi Boyutu Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:01 - Tarih: 20 Eylül 2019 - Yorum: 0

Blogger Yazı Tipi Boyutu Değiştirme Nasıl Yapılır?Blogger Dersleri çerçevesinde bir önceki içeriğimizde, yazı tipi değiştirme konusunda bilgi paylaşımında bulunmuştuk. Şimdi ise, Blogger yazı tipi boyutu değiştirme nasıl oluyor, bu hususta bilgi veriyor olacağız. Yazılarınızın daha rahat okunabilmesi için, okunabilir bir yazı boyutu belirlemeniz tavsiye edilebilmektedir. Bunun için ise Tema Tasarımcısı ile aşağıdaki adımları izleyerek aksiyon alabilirsiniz.

AYRICA: Blogger Yerleşim Düzeni Ayarlama Nasıl Yapılır?

Blogger Yazı Tipi Boyutu Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Özelleştir butonuna tıklayalım öncelikle.

2) Gelişmiş > Sayfa sekkmesine gelelim ardından.

3) Yazı tipi başlığındaki boyutlandırma ile ayarlama yapabilirsiniz.

Blogger Yazı Tipi Boyutu Değiştirme Nasıl Yapılır?

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