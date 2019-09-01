Bu zamana kadar birçok blogger dersleri çerçevesinde içerik kaleme aldık. Şimdi ise, yeni bir yazı dizisine başlıyoruz. Blogger'ın Tasarım Editörü ile yapılabilecekler hakkında ipuçlarını paylaşacağız. Blogger'da tema genişliğini ayarlamak, bu editör ile de mümkündür. Yani kodlar görmenize, uğraşmanıza gerek yok. Aşağıdaki adımlar izlenerek, Blogger tema genişlik ayarları kolayca yapılabilmektedir.

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Blogger Tema Genişlik Ayarlama Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Tema sekmesine tıklayın.

2) Özelleştir butonuna tıklayın.

3) Genişlikleri ayarla sekmesine tıklayın.

4) İlgili genişlik skalasını kullanarak ayar yapabilirsiniz.