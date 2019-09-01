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Blogger Tema Genişlik Ayarlama Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:28 - Tarih: 12 Eylül 2019 - Yorum: 0

Blogger Tema Genişlik Ayarlama Nasıl Yapılır?Bu zamana kadar birçok blogger dersleri çerçevesinde içerik kaleme aldık. Şimdi ise, yeni bir yazı dizisine başlıyoruz. Blogger'ın Tasarım Editörü ile yapılabilecekler hakkında ipuçlarını paylaşacağız. Blogger'da tema genişliğini ayarlamak, bu editör ile de mümkündür. Yani kodlar görmenize, uğraşmanıza gerek yok. Aşağıdaki adımlar izlenerek, Blogger tema genişlik ayarları kolayca yapılabilmektedir.

AYRICA: Blogger "ads.txt" Dosyası Ekleme Nasıl Yapılır?

Blogger Tema Genişlik Ayarlama Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Tema sekmesine tıklayın.

Blogger Tema Genişlik Ayarlama Nasıl Yapılır?

2) Özelleştir butonuna tıklayın.

Blogger Tema Genişlik Ayarlama Nasıl Yapılır?

3) Genişlikleri ayarla sekmesine tıklayın.

Blogger Tema Genişlik Ayarlama Nasıl Yapılır?

4) İlgili genişlik skalasını kullanarak ayar yapabilirsiniz.

Blogger Tema Genişlik Ayarlama Nasıl Yapılır?

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