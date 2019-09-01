Blogger Tema Tasarımcısı ile ilgili bu zamana kadar birçok içerik kaleme aldık. Bugün ise, Blogger'da resim çerçeve rengi değiştirmek nasıl oluyor, bu hususta bilgi veriyor olacağız. Yazılarınıza ait görsellerin çerçeve rengi, daha dikkat çekici olması açısından çok önemlidir. Bu yüzden dilediğiniz gibi, ilgi çekici çerçeve rengini kullanabilirsiniz. Blogger resim çerçeve rengi değiştirmek için ise, aşağıdaki adımları izleyip, uygulamanız yeterli olacaktır.

AYRICA: Blogger Tema Genişlik Ayarlama Nasıl Yapılır?

Blogger Resim Çerçeve Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Gelişmiş > Resimler sekmesine tıklayın.

2) Çerçeve Rengi başlığındaki renklerden seçim yapabilirsiniz.