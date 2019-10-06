Bildiğiniz gibi Blogger'da izlediğiniz sitelere ait yeni blog başlıklarını, Blogger'da görebiliyor ve okuyabiliyorsunuz. Dilerseniz Blogger profilinizde izlediğiniz siteleri gösterebilmeniz de mümkündür. Bunun için öncelikle buraya tıklayarak Blogger profilinize giriş yapıyorsunuz ve ardından ise İzlediğim siteleri göster adlı kutucuğu onaylamanız yeterli olacaktır. Bu şekilde, izlediğiniz tüm bloglar, profilinizde görüntülenmeye başlayacaktır.

AYRICA: Blogger'da Özel Domain Kaldırma Nasıl Yapılır?

Blogger Profilimde İzlediğim Siteleri Nasıl Gösterebilirim?