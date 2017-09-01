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Blogger Otomatik Devamını Oku (Eklentisiz)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:01 - Tarih: 07 Kasım 2018 - Yorum: 0
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Blogger Otomatik Devamını Oku (Eklentisiz)Blogger için otomatik devamını oku eklentisi yönünde birçok paylaşım var İnternet üzerinde. Ancak ben sürekli jQuery kullanarak devamını oku özelliğini kullanmak yerine, Blogger’ın kendi yapısını kullanarak da devamını oku özelliğini kullanmayı tercih ederim. En azından sayfa yenilendiğinde daha hızlı ve sorunsuz bir görüntü ortaya çıkacaktır. Blogger’da otomatik devamını oku yapmak istiyorsanız, aşağıdaki kodları kullanmanız yeterli olacaktır. Hepsi bu kadar…

AYRICA: Blogger için Mükemmel Ötesi Açılır Etiket (Kategori) Listesi

Blogger Otomatik Devamını Oku (Eklentisiz)

1) Temanızdaki aşağıdaki kodu bulun.

<data:post.body/>

2) Yukarıdaki kodu, aşağıdaki kod ile değiştirin.

<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;static_page&quot;'>
<div>
<b:if cond='data:post.thumbnailUrl'>
<img class='post-thumbnail' expr:alt='data:post.title' expr:src='data:post.thumbnailUrl' width='72px' height='72px'/>
</b:if>
<data:post.snippet/>
</div>
<div class='jump-link'>
<a expr:href='data:post.url' expr:title='data:post.title'><data:post.jumpText/></a>
</div>
<b:else/>
<data:post.body/>
</b:if>
<b:else/>
<data:post.body/>
</b:if>

3) Temanızın CSS bölümüne ise aşağıdaki kodu ekleyin.

.post-thumbnail{float:left;margin-right:20px}

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