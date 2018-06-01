Bundan seneler önce Blogger mı? WordPress mi? başlıklı bir içerik kaleme almıştım. Kendimce iki yazılımın da artılarını, eksilerini v.b. dile getirdiğimi anımsıyorum. Bugün ise 2018′deyiz. WordPress kesinlikle kendisini geliştirdi ve bakıldığında birçok eklenti ve tema bazında artılara hâlâ sahip. Ancak… 10 senedir sektörde olan bir insan olarak, Blogger‘ın özellikle saldırılara karşı ve güvenlik bazında donanımlı olduğuna inanıyorum. Ben hem WordPress, hem de Blogger kullanıyorum.

Blogger mı Kullanalım? WordPress mi Kullanalım? (2018)

Ancak ne olursa olsun, başa dönebilecek olsa idim, emin olun Blogger’ı tercih ederdim… Bunun sebebi saldırılarla, CPU sorunları ile, disk limitleri ile uğraşmak istemememden kaynaklanmaktadır. Dolayısı ile son karar elbette size ait. Ancak benim fikrim, hele ki yeni başlıyorsanız, kendinize çok kaliteli bir domain firmasından alan adı alın ve Blogger’a yönlendirin… Ardından sade tema ve birkaç gadget ile yola çıkabilirsiniz. WordPress’in yaş aldıkça insanı yorduğuna inanıyorum, özellikle kodlama bilgisine sahip iseniz… En azından Blogger kullandığımda daha rahat uyuduğumu fark ettim. Karar sizin.