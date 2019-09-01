Blogger Tema Tasarımcısı ile ilgili olarak geçtiğimiz içeriğimizde, yazı tipi değiştirme konusunu ele almıştık. Şimdi ise Blogger metin rengi değiştirmek nasıl oluyor, bunu öğreneceğiz. Yazılarınızın daha iyi ve göz yormadan okunabilmesi için, sağlıklı bir renk seçmeniz gerekir. Bunun için ise Tema Tasarımcısı aracını kullanarak, hızlı bir şekilde yazı rengi değiştirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

AYRICA: Blogger Yerleşim Düzeni Ayarlama Nasıl Yapılır?

Blogger Metin Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Özelleştir butonuna tıklayın.

2) Gelişmiş > Sayfa sekmesine gelin.

3) Metin Rengi ile mevcut yazı rengini değiştirebilirsiniz.