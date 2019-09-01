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Blogger Metin Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:42 - Tarih: 19 Eylül 2019 - Yorum: 0

Blogger Metin Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?Blogger Tema Tasarımcısı ile ilgili olarak geçtiğimiz içeriğimizde, yazı tipi değiştirme konusunu ele almıştık. Şimdi ise Blogger metin rengi değiştirmek nasıl oluyor, bunu öğreneceğiz. Yazılarınızın daha iyi ve göz yormadan okunabilmesi için, sağlıklı bir renk seçmeniz gerekir. Bunun için ise Tema Tasarımcısı aracını kullanarak, hızlı bir şekilde yazı rengi değiştirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

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Blogger Metin Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Özelleştir butonuna tıklayın.

Blogger Metin Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?

2) Gelişmiş > Sayfa sekmesine gelin.

Blogger Metin Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?

3) Metin Rengi ile mevcut yazı rengini değiştirebilirsiniz.

Blogger Metin Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?

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