Blogger Klasik Tema Nedir? Nasıl Kullanılır?

Bildiğiniz gibi Blogger kendisini sürekli olarak geliştirmeye devam eden bir sistem. Hatta bir süre önce de yepyeni temalar gelmiş idi. Ancak bazı kullanıcılar olarak, klasik temaya geçiş yapmak isteyebilirsiniz. Unutmayın, klasik temaya geçiş yaparsanız, Tema Tasarımcısı gibi birçok yeni özelliğe ulaşamayacaksınız. Tüm bunları göz önünde bulundurarak, yine de klasik temaya geçiş yapmak istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Bu yöndeki karar size ait olacaktır.

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Blogger’da Klasik Temaya Geçiş Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle hesabınıza giriş yapın.

2) Tema sekmesine tıklayın.

3) Klasik temalara geri döndür‘e tıklayın.

4) Klasik temaya geri döndür bağlantısına tıklayarak klasik temaya geçiş yapabilirsiniz.