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Blogger Klasik Tema Nedir? Nasıl Kullanılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:22 - Tarih: 12 Kasım 2017 - Yorum: 0
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Blogger Klasik Tema Nedir? Nasıl Kullanılır?Bildiğiniz gibi Blogger kendisini sürekli olarak geliştirmeye devam eden bir sistem. Hatta bir süre önce de yepyeni temalar gelmiş idi. Ancak bazı kullanıcılar olarak, klasik temaya geçiş yapmak isteyebilirsiniz. Unutmayın, klasik temaya geçiş yaparsanız, Tema Tasarımcısı gibi birçok yeni özelliğe ulaşamayacaksınız. Tüm bunları göz önünde bulundurarak, yine de klasik temaya geçiş yapmak istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Bu yöndeki karar size ait olacaktır.

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Blogger’da Klasik Temaya Geçiş Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle hesabınıza giriş yapın.

2) Tema sekmesine tıklayın.

Blogger Klasik Tema Nedir? Nasıl Kullanılır?

3) Klasik temalara geri döndür‘e tıklayın.

Blogger Klasik Tema Nedir? Nasıl Kullanılır?

4) Klasik temaya geri döndür bağlantısına tıklayarak klasik temaya geçiş yapabilirsiniz.

Blogger Klasik Tema Nedir? Nasıl Kullanılır?

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