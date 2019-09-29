Bu sitedeki her şey ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Blogger Kayıt Başlığı Yazı Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:00 - Tarih: 29 Eylül 2019 - Yorum: 2

Blogger Kayıt Başlığı Yazı Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?Bir önceki içeriğimizde, Blogger'da kayıt başlığı yazı tipi değiştirmek hakkında sizler için bilgi paylaşımında bulunmuştuk. Şimdi ise, kayıt başlığı yazı rengi değiştirme nasıl yapılmakta, bu konuyu öğrenmek için bilgi veriyor olacağız. Tema Tasarımcısı'na giriş yapıyoruz öncelikle ve hemen Gelişmiş > Kayıt Başlığı sekmesine de tıklayarak, Metin Rengi başlığı altındaki renklerden bir tanesini tercih ederek, yazı başlık rengi değiştirme işlemlerini tamamlayabilirsiniz.

AYRICA: Blogger Tema Genişlik Ayarlama Nasıl Yapılır?

Blogger Kayıt Başlığı Yazı Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Blogger Kayıt Başlığı Yazı Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?

  1. Elinize sağlık

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri