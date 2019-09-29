Bir önceki içeriğimizde, Blogger'da kayıt başlığı yazı tipi değiştirmek hakkında sizler için bilgi paylaşımında bulunmuştuk. Şimdi ise, kayıt başlığı yazı rengi değiştirme nasıl yapılmakta, bu konuyu öğrenmek için bilgi veriyor olacağız. Tema Tasarımcısı'na giriş yapıyoruz öncelikle ve hemen Gelişmiş > Kayıt Başlığı sekmesine de tıklayarak, Metin Rengi başlığı altındaki renklerden bir tanesini tercih ederek, yazı başlık rengi değiştirme işlemlerini tamamlayabilirsiniz.

AYRICA: Blogger Tema Genişlik Ayarlama Nasıl Yapılır?

Blogger Kayıt Başlığı Yazı Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?