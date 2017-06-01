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Blogger İstatistikleri Doğru mu? Öğrenelim!

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:54 - Tarih: 23 Haziran 2017 - Yorum: 0
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Blogger İstatistikleri Doğru mu? Öğrenelim!Birçok Blogger kullanıcısının da bildiği üzere, Blogger’da “İstatistikler” adlı bir bölüm mevcut. Peki, Blogger istatistikleri doğru mu? Yani doğru sonuç veriyor mu acaba? Öncelikle bunun nasıl çalıştığını anlamamız gerekiyor. Blogger’daki istatistikler, sayfa görüntülenmesini baz alarak çalışıyor. Yani birden fazla görüntülenmeyi de içerdiği için, kesin bir sonuç vermemektedir. Bu yüzden tek başına bu istatistikleri kullanmak doğru olmayacaktır, yani yeterli gelmeyecektir.

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Blogger İstatistikleri Doğru mu? Öğrenelim!

Blogger’daki istatistiklere ek olarak Google Analytics kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü tekil, çoğul hit bilgisini en iyi bu şekilde öğrenebilirsiniz. Blogger’daki istatistikler bu yönde yeterli olmamaktadır.

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