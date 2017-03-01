Bildiğiniz gibi Wikipedia‘da yer alan makalelerde “İçindekiler” adlı bir bölüm mevcut. Bu bölümde yer alan bağlantılara tıkladığınızda, sayfa hemen ilgili başlığa kaymaktadır. Dolayısı ile oldukça yararlı ve pratik bir özellik. Peki sizce, bunu Blogger‘da da yapabilir miyiz? Elbette, evet. Hem de eklenti kullannmadan yapabiliriz. Aşağıda yer alan örnekler doğrultusunda Wikipedia benzeri “İçindekiler” kutusu siz de yapabilirsiniz. Biraz CSS ile daha güzel görünüm elde edebilirsiniz.

AYRICA: Blogger’da En Üste Yatay Şerit Eklemek

İçindekiler



<a href="#1">İlk Başlık</a>

<a href="#2">İkinci Başlık</a>

<a href="#3">Üçüncü Başlık</a>



<h3 id="1">İlk Başlığa Gel</h3>

<h3 id="2">İkinci Başlığa Gel</h3>

<h3 id="3">Üçüncü Başlığa Gel</h3>

Not: Rakamları değiştirerek veya artırarak güncelleme yapabilirsiniz. Ayrıca belirttiğim gibi CSS ataması yaparak güzel bir kutu içerisine de alabilmektesiniz. Bu yöndeki tercih size ait.